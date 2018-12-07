Суд рассмотрит ужесточение приговора экс-замминистру культуры Пирумову

Мосгорсуд заново рассмотрит требование прокуратуры об ужесточении приговора бывшему замминистра Григорию Пирумову по "делу реставраторов".

Верховный суд РФ постановил пересмотреть дело, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее фигуранты "дела реставраторов" избежали реальных сроков. Они полностью признали свою вину, погасили ущерб в 100 млн рублей, а представ перед судом в особом порядке, получили условные сроки или, как Пирумов, отбытый в СИЗО.

В мае Пирумова арестовали по новому делу. Как сообщало Накануне.RU, чиновник обвиняется в мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве объектов Эрмитажа. Руководство музея оценило ущерб от мошенничества при строительстве здания публичной библиотеки музея в 860 млн рублей.