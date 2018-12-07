Жителям Сахалина не согласовали митинг против передачи Курил

Администрация Сахалина не согласовала заявку КПРФ на проведение 15 декабря митинга против передачи Курильских островов. Как сообщает "Сахалин.Инфо", причиной отказа стало мероприятие, посвящённое спортивным играм "Дети Азии".

Компартия собиралась провести митинг на 600 человек с использованием звукоусиливающей аппаратуры. Мэрия города даже не предложила коммунистам альтернативной площадки. Активисты намерены подать повторную заявку, или, в противном случае, собраться без согласия администрации.

Между тем, вчера серия пикетов и митингов против передачи островов прошла в различных населённых пунктах Сахалина: Тымовское, Невельский, Смирных и Южно-Сахалинск.