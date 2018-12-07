07 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область

В Нижнем Тагиле судят кавказца, искавшего киллера для бывшей подруги

В Нижнем Тагиле завершено расследование уголовного дела 38-летнего гражданина одной из закавказских республик. Его обвиняют в целом ряде преступлений против бывшей сожительницы.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, с женщиной у них сложились конфликтные отношения, и однажды злоумышленник пригрозил ей убийством. Также в марте этого года он незаконно пробрался в жилище потерпевшей - квартиру по Черноисточинскому шоссе.

Наконец, дело дошло до приготовления к убийству по найму: кавказец обратился к одному мужчине, чтобы тот подыскал кого-нибудь, кто мог бы за денежное вознаграждение расправиться с экс-сожительницей. Гражданин для вида согласился на исполнение этого деликатного поручения, а сам пошел в полицию.

23 марта сотрудники уголовного розыска провели успешную операцию по задержанию злоумышленника.

"Узнав, что у бывшей возлюбленной появился новый ухажер, обвиняемый задумал убийство, которое не смог довести до конца лишь благодаря грамотной и оперативной работе сыщиков УГРО Нижнего Тагила. Оперуполномоченные действовали при помощи посредника, через которого организатор преступления пытался найти конкретного исполнителя за 2 тыс. долларов, а до их передачи оставил в залог паспорт и водительские права, чтобы подтвердить серьезность своих намерений. В качестве доказательства расправы ревнивец запросил видеоподтверждение.

Сотрудники полиции профессионально разыграли нападение на жертву в подъезде многоквартирного дома, где проживала женщина. При этом "исполнитель" сымитировал причинение ножевых ранений, в результате которых потерпевшая якобы скончалась на месте ЧП. Жуткое видео через мессенджер было направлено заказчику. После чего сыщики при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали тагильского Отелло на выходе из квартиры, где должна была состояться передача денег за "качественную работу", - сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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В Нижнем Тагиле судят кавказца, искавшего киллера для бывшей подруги

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Теги: убийство, СКР, суд, Нижний Тагил



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