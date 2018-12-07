Семилетняя девочка погибла под колесами снегоуборочной машины в Кемеровской области

В Кемеровской области семилетняя девочка погибла под колесами снегоуборочной машины, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

"На одной из площадей города Междуреченска под колесами погрузчика обнаружено тело 7-летней девочки без признаков жизни", - говорится в сообщении.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, водитель погрузчика убирал снег на территории, где стоит горка. "Мужчина, не убедившись в безопасности маневра, стал сдавать назад, в этот момент девочка скатилась с горки и попала под заднее колесо спецтехники. В окно кабины водитель увидел произошедшее, после чего остановился", - отмечает ведомство.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании водителю погрузчика меры пресечения.