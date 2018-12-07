Игорь Комаров поручил краевому минстрою синхронизировать строительство в Березниках
Губернатор Пермского края Максим Решетников вместе с полпредом президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым сегодня проинспектировал строительство ЖК "Любимов" в Березниках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
Были осмотрены дома второй очереди, сдача которых запланирована на следующий год. Строительство всех 13 домов второй очереди уже идет. Конкурсы на строительство еще четырех 16-этажных домов были объявлены в начале месяца. Введены в эксплуатацию они будут в 2020 году. Во время обсуждения ввода жилых домов в эксплуатацию Игорь Комаров отдал поручение краевому минстрою о синхронизации строительства жилых домов со строительством школы и детского сада, чтобы соцобъекты были готовы к тому моменту, как березниковцы переедут в новые дома. Максим Решетников отдельно остановился на качестве возводимых домов.
"Мы понимаем, что люди ждут свои квартиры давно. Они хотят поскорее переехать и обжить новые квартиры, и не переживать, что где-то что-то отвалится и из-за "недоделок". Ради того, чтобы уложиться в сроки, нельзя жертвовать качеством", — заявил губернатор.
Также Игорь Комаров осмотрел детский сад на 240 мест, который строители готовят к сдаче. Детский сад уже укомплектован персоналом, оснащен необходимым оборудованием, в том числе, оборудован кабинет раннего конструирования для изучения робототехники. Пищеблок детского сада оснащен пароконвектоматом - устройством, с помощью которого можно готовить диетическое питание. Также детский сад оборудован для детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, на каждом этаже трехэтажного детсада есть специальный санузел для маломобильных групп населения, есть лифт, который позволит детям с особенностями здоровья подниматься на любой этаж. Уже начали формироваться группы. Дети придут в него после новогодних праздников.
Как сообщало Накануне.RU микрорайоне "Любимов" уже построено 10 многоквартирных домов. К ноябрю 2018 года новоселье в новостройках отметили порядка 3 тысяч человек. Предполагается, что в общей сложности до 2021 г. в ЖК "Любимов" будут построены дома на 6 тысяч новых квартир, куда смогут переехать более 14 тыс. человек.
Ход строительства нового микрорайона в Березниках контролируется правительственной комиссией по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае совместно с аппаратом полномочного представителя президента в ПФО.