Замглавы Пыть-Яха ушел в отставку

Заместитель главы города Пыть-Яха – начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам – Али Джабраилов ушел в отставку. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, причина увольнения - выход на пенсию и переезд в другой город.

Новый замглавы будет назначен в ближайшее время, сообщил руководитель муниципалитета Александр Морозов. В администрации уже рассматривают кандидатуры.