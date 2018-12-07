Министр из УГМК посетовал на отсутствие знакового объекта в Екатеринбурге. Ему ответили, что это была телебашня

Сегодня у Екатеринбурга нет знакового объекта, уверен министр строительства Свердловской области Михаил Волков, но 300-летие города станет отличным поводом для создания такого "открыточного образа". Московский архитектор, основатель бюро BERNASKONI Борис Бернаскони с ним не согласился: у столицы Урала множество знаковых объектов, одним из которых была недавно снесенная недостроенная телебашня. Архитектор считает, что ее можно было "обыграть" вместо того, чтобы сносить. Создание знаковых объектов в стране обсудили сегодня на круглом столе в ходе форума уникального строительства 100+, передает корреспондент Накануне.RU.

Образы, которые "создают настроение и запоминаются на всю жизнь", есть во многих городах, но Екатеринбург к ним не относится, следовало из выступления министра строительства Свердловской области Михаила Волкова.

"Екатеринбург долгое время был закрытым городом, основная функция которого была обеспечение рабочим классом производств. Вокруг производств создавалась определенная среда, вокруг среды создавались знаковые объекты. Все-таки у Екатеринбурга и Свердловской нет тех открыточных объектов, которые могли бы символизировать город. Есть очень интересный повод, чтобы такой знаковый объект создать – 300-летие Екатеринбурга, когда мы могли бы сконцентрировать общественное мнение, мнение архитектурного сообщества, усилия бизнеса и власти, чтобы такой знаковый объект в Екатеринбурге появился", – заявил Михаил Волков.

Отвечая на вопрос Накануне.RU, основатель основатель бюро BERNASKONI Борис Бернаскони опроверг слова министра строительства: у Екатеринбурга, считает он, как и у любого крупного города, очень много знаковых объектов. Одним из таких объектов была недавно снесенная недостроенная телебашня.

"В Екатеринбурге есть прекрасный конструктивизм. Телебашня, которую снесли, тоже является в некоторой степени знаковым объектом, потому что она долгое время была в фокусе общественного внимания. Вокруг нее делались какие-то конкурсы, насколько я помню, были даже довольно интересные предложения", – отметил Борис Бернаскони.

Архитектор добавил, что не знает технических особенностей башни, но уверен, что ее можно было сохранить.

"Я уверен, что башню можно было бы как-то обыграть, она могла бы быть неким локусом для города с каким-то общественным функционалом. Но я уверен, что девелоперы понимают, что все это стоит денег, я уверен, что моделировали какие-то решения для этой башни, выясняли, можно ли на этом как-то заработать. Это все и есть часть политической воли, которая дальше спускается на волю предпринимателей и стартаперов. Конечно, это все нужно генерировать, вкладывать в это усилия. Не только финансовые, иногда нужно предлагать какие-то открытые обсуждения, отдавать объекты по более низкой цене, чтобы они развивались, а не просто их сносить", - заключил Борис Бернаскони.

Напомним, что недостроенную телебашню снесли в Екатеринбурге 24 марта 2018 года, для многих жителей она была символом города. В период подготовки объекта к взрыву горожане устраивали различные акции в защиту башни, однако это не помогло, и власти приняли решение снести телевышку. Заказчиком работ выступила компания УГМК, которая возведет на этой территории ледовую арену. Министр строительства Михаил Волков сам является выходцем из медной корпорации.

Конкурсы по реконструкции телебашни, действительно, проводились. В башне хотели разместить всемирный центр композиторов, гостиницу, развлекательный центр, смотровую площадку, дворец бракосочетаний и многое другое. В конкурсе проектов на лучшую реконструкцию победила концепция "Грин Хилл Парк", согласно которой, на верхушке здания должен был появиться именно ЗАГС, а в нижней части – гостиницы и магазины. Позднее от реализации проекта отказались сами инвесторы.