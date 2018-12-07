07 Декабря 2018
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Политика В России

В Кремле назвали глупостью запреты концертов рэперов

В Кремле обратили внимание на участившиеся случаи отмен концертов популярных молодежных исполнителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что там "очень внимательно" следят за ситуацией.

Первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко назвал отмены концертов глупостью, передает ТАСС. Он призвал учиться работать с современной молодежной культурой.

Как сообщалось ранее, вечером 21 ноября концерт популярного рэпера Хаски в Ростове-на-Дону был сорван сотрудниками правоохранительных органов, которые отключили аппаратуру, пустили в зал лишь часть зрителей и выключили свет в зале. В итоге репер выступил под аккомпанемент барабанов и поддержку зала.

За последние несколько недель в регионах России отменили ряд выступлений современных музыкантов, в том числе рэперов Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона".

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В Кремле назвали глупостью запреты концертов рэперов

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Теги: рэперы, концерты, сергей кириенко, дмитрий песков



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