В Кремле назвали глупостью запреты концертов рэперов

В Кремле обратили внимание на участившиеся случаи отмен концертов популярных молодежных исполнителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что там "очень внимательно" следят за ситуацией.

Первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко назвал отмены концертов глупостью, передает ТАСС. Он призвал учиться работать с современной молодежной культурой.

Как сообщалось ранее, вечером 21 ноября концерт популярного рэпера Хаски в Ростове-на-Дону был сорван сотрудниками правоохранительных органов, которые отключили аппаратуру, пустили в зал лишь часть зрителей и выключили свет в зале. В итоге репер выступил под аккомпанемент барабанов и поддержку зала.

За последние несколько недель в регионах России отменили ряд выступлений современных музыкантов, в том числе рэперов Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона".