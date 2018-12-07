Глава СКР возбудил дело против мировой судьи в отставке в Татарстане

Глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении мировой судьи в отставке в Татарстане, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Так, 36-летняя Эльмира Зиганшина подозревается в покушении на посредничество во взяточничестве. Судья в августе 2017 года попросила своего сожителя сообщить представителю истца по гражданскому делу, что решение по апелляции может быть принято в его пользу. За это истец должен передать должностным лицам Верховного суда Республики Татарстан 450 тыс. рублей в качестве взятки.

О предложении Зиганшиной представитель истца сообщила в правоохранительные органы. В результате посредники в реализации этого замысла были задержаны 8 сентября 2017 года.

В настоящее время выявляются дополнительные эпизоды противоправной деятельности мировой судьи.