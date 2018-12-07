Варфоломей пошел на шантаж: пригрозил Онуфрию "забрать" титул, если он не уйдет в раскол

Константинопольский патриарх Варфоломей направил письмо предстоятелю канонической УПЦ митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию с угрозой "забрать" титул, если он не уйдет в создаваемую "незалежную церковь" раскольников. Письмо опубликовал в Facebook митрополит Александр Драбинко, известный сторонник "автокефалии", в октябре самовольно объявивший себя клириком Фанара.

Письмо Варфоломея по существу представляет собой шантаж митрополита Онуфрия. Кроме того, в нем содержатся вопиющие утверждения, например что в 1448 году РПЦ "по неопределенному поводу в одностороннем порядке отсекла себя от канонического авторитета" Константинополя, который в 1439 году впал в унию с римо-католицизмом, а через несколько лет был захвачен турками и превращен в мусульманскую столицу.

На Фанаре повторили свои "аргументы" в пользу того, что Киевская митрополия XVII века, занимавшая около трети нынешней территории Украины, дает право Фанару захватить всю территорию УПЦ, которая сформировалась именно в составе РПЦ.

Варфоломей призвал Онуфрия "незамедлительно и в духе согласия и единства" принять участие в "соборе" раскольников и "быть в общении" с их лидерами - Михаилом Денисенко (бывшим митрополитом Филаретом) и Николаем Малетичем ("Макарием"). В противном случае он грозит, что больше не будет признавать Онуфрия митрополитом Киевским и всея Украины.

Письмо представляет большой интерес тем, что Варфоломей в ультимативной форме требует от предстоятеля УПЦ уйти к раскольникам, которых Фанар принял в общение. Это подтверждает позицию РПЦ, что Варфоломей сам стал раскольником.

Кроме того, Варфоломей подтвердил, что впал в ересь филетизма, утверждая, что "решил дарить статус независимой внутренней структуры, то есть "автокефалию", украинскому государству". Автокефалия же предоставляется только канонической поместной церкви, а не государствам, границы которых быстро меняются. Примечательно также, что заключение унии с Римом в XV веке на Фанаре считают несущественным обстоятельством.

"Фактически мы стоим на пороге глобального церковного рейдерства всеправославного масштаба, когда каноническая Церковь, возглавляемая блаженнейшим митрополитом Онуфрием, будет объявлена неканонической, а раскольники будут легализованы и провозглашены каноническими. Это вызов для всего православия, потому что за почти 2000-летнюю историю Церкви не происходило ничего подобного", - сказал председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, сообщает Союз православных журналистов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Варфоломей пригрозил "наказать" РПЦ за несогласие с ним. При этом ни одна поместная церковь не поддержала самовольные действия Фанара на Украине, а Чешская, Польская, Сербская, Антиохийская, Александрийская, Иерусалимская выступили против, причем Польская и Сербская оформили это соборно.