07 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО

Минтруд опроверг информацию СМИ о возможной отставке зампредов правления ПФР

Минтруд опроверг информацию СМИ о смене части руководства ПФР, передает МИА "Россия сегодня".

Ранее "Коммерсант" сообщил, что в ближайшее время может состояться отставка о двух заместителей главы ПФР - Алексея Иванова, курирующего IT-вопросы, и Николая Козлова, отвечающего за взаимодействие с НПФ.

В ведомстве, впрочем, подтвердили, что зампред правления ПФР Борис Гукайло покинул свой пост 3 декабря в связи с переходом на другую работу. В конце ноября от должности первого зампреда правления ПФР освобождена Лилия Чижик в связи с выходом на пенсию.

Однако предложения по изменению действующего состава зампредседателей правления Фонда не вносились, уточнили в Минтруде.

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Минтруд опроверг информацию СМИ о возможной отставке зампредов правления ПФР

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Теги: Минтруд, ПФР, отставка, зампред



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