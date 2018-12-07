Минтруд опроверг информацию СМИ о возможной отставке зампредов правления ПФР

Минтруд опроверг информацию СМИ о смене части руководства ПФР, передает МИА "Россия сегодня".

Ранее "Коммерсант" сообщил, что в ближайшее время может состояться отставка о двух заместителей главы ПФР - Алексея Иванова, курирующего IT-вопросы, и Николая Козлова, отвечающего за взаимодействие с НПФ.

В ведомстве, впрочем, подтвердили, что зампред правления ПФР Борис Гукайло покинул свой пост 3 декабря в связи с переходом на другую работу. В конце ноября от должности первого зампреда правления ПФР освобождена Лилия Чижик в связи с выходом на пенсию.

Однако предложения по изменению действующего состава зампредседателей правления Фонда не вносились, уточнили в Минтруде.