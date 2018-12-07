Доходы России от экспорта нефти выросли на 38,6%

Доходы России от экспорта нефти в январе-октябре 2018 г. выросли на 38,6% и достигли $106,59 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы России.

Рост доходов произошел благодаря повышению цен на нефтепродукты, физические объемы экспорта углеводородов снизились на 0,1% до 213,471 млн т.

За тот же период увеличился экспорт СПГ - на 70,7% до 33,3 млн кубометров. На экспорте сжиженного газа компании заработали $4,6 млрд. Экспорт природного газа вырос на 7%, до 183,6 млрд кубометров, доходы выросли на треть, до $39,9 млрд.

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре нефть значительно потеряла в стоимости. Перпесктивы роста цен эксперты связывают с решением ОПЕК + сократить добычу. Переговоры в эти дни проходят в Вене, пока стороны не пришли к соглашению.