Депутаты назвали "безнравственной" идею вывоза московского мусора в другие регионы

Московские депутаты написали открытое письмо против планов столичного правительства вывозить отходы для захоронения в другие регионы. Его адресовали президенту, мэру Москвы, депутатам Госдумы, министру природы, спикеру Мосгордумы и другим чиновникам.

Письмо подписали более 100 столичных муниципальных депутатов, которые назвали идею вывоза московского мусора в другие регионы "безнравственной и политически безответственной", а решение правительства столицы - "возмутительным и недальновидным". Народные избранники напомнили, что во многих российских регионах проходят протесты против мусоросжигательных заводов, полигонов ТКО и мусорных свалок. В письме отмечается, что решение о вывозе отходов делает приоритетными интересы столичных жителей в ущерб интересам людей, проживающих в других субъектах, вредит экологии и здоровью населения, углубляет региональное неравенство и усиливает социальную напряженность.

Также авторы призвали к отказу от устаревших технологий сжигания мусора и его захоронения и их замене на современные методы переработки отходов, потребовав изменить госконтракты - для мотивирования вывозящих мусор компаний внедрять раздельный сбор в Москве. А от столичных и региональных властей потребовали создать проект предприятий для переработки ТКО, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно в Государственной думе состоялся достаточно жесткий разговор депутатов с новым министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным по поводу "мусорной реформы".