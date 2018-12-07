07 Декабря 2018
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Тюменская областная школа олимпийского резерва признана лучшей в России

Тюменская областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой признана лучшей в стране, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Школа была удостоена национальной спортивной премии Минспорта РФ в номинации "Надежда России. Лучшая спортивная школа". Награды победители и призеры получили на торжественной церемонии в Москве.

Отметим, что заявку на участие в конкурсе школа подала впервые и по решению экспертного совета вошла в тройку финалистов. За победу с тюменской спортивной школой боролись спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта Московской области и спортивная школа олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А. Серединой Тверской области. Победителя выбрали по результатам экспертного совета, в состав которого вошли Светлана Журова, Елена Вяльбе, Фёдор Емельяненко, Алина Кабаева, Александр Карелин и другие известные представители спортивной отрасли, а также по результатам народного голосования.

"Будем дальше растить и раскрывать новые таланты!"– заявила директор ОСШОР, олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова.

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Тюменская областная школа олимпийского резерва признана лучшей в России

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Теги: Тюменская областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону, награда, спортивная премия, Луиза Носкова



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