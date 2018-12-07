Из-за сломанной домофонной кнопки пьяный южноуралец приставил нож к горлу 8-летнего мальчика
В Троицке осудили 46-летнего мужчину, который напал на ребенка с ножом.
Инцидент произошел вечером 3 сентября в городском поселке ГРЭС, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.
Мужчина находился в пьяном виде и увидел возле подъезда одного из домов домофон, на котором были сломаны кнопки. Он начал высказывать претензии за это незнакомому 8-летнему мальчику.
Позже злоумышленник схватил ребенка и приставил к его горлу нож.
По решению суда мужчине ограничили свободу на 10 месяцев.