Из-за сломанной домофонной кнопки пьяный южноуралец приставил нож к горлу 8-летнего мальчика

В Троицке осудили 46-летнего мужчину, который напал на ребенка с ножом.

Инцидент произошел вечером 3 сентября в городском поселке ГРЭС, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Мужчина находился в пьяном виде и увидел возле подъезда одного из домов домофон, на котором были сломаны кнопки. Он начал высказывать претензии за это незнакомому 8-летнему мальчику.

Позже злоумышленник схватил ребенка и приставил к его горлу нож.

По решению суда мужчине ограничили свободу на 10 месяцев.