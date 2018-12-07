Юлия Барановская рассказала, на чье крепкое мужское плечо она опирается

07 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России объявился новый Жириновский

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество

Юлия Барановская рассказала, на чье крепкое мужское плечо она опирается

Телеведущая Юлия Барановская (33) поздравила с днем рождения старшего сына Артема Аршавина.

В Instagram она опубликовала фото с 13-летним Артемом и написала ему: "С днём рождения, мой сын! Мой первенец, моё счастье, моя гордость. Тебе сегодня 13 лет, и я уже спокойно и уверено опираюсь на твоё крепкое мужское плечо. Если бы ты только знал, какое это счастье быть твоей мамой. Я всегда рядом, мой родной".

Всего в гражданском браке Барановской и футболиста Андрея Аршавина, который продлился девять лет, родились три ребенка: Артем, Яна и Арсений. Пара рассталась скандально, много судилась, Барановская рассказывала, что Андрей не очень-то рвется воспитывать общих детей.

Впрочем, сейчас у Юлии в личной жизни все хорошо, но она держит ее в секрете. А вот детей не скрывает, гордится их достижениями.

Вот что рассказала об увлечениях старшего сына Барановская в интервью Tele.ru: "Артем пока выбрал сцену. Когда мы жили в Лондоне, с трех с половиной лет он ходил в драматическую студию, сначала в нашем районе, потом его приняли в знаменитый коллектив Сильвии Янг. К ней приезжают даже из Голливуда, чтобы отобрать учеников для съемок в фильмах. Сын там был на хорошем счету, и до сих пор нам оттуда пишут: "Может быть, вы привезете Артема хотя бы на лето?" В России учеба в серьезных драматических школах начинается с более сознательного возраста, и чтобы не ждать этого момента и все-таки дать ребенку понимание сцены, мы решили отвести его в "Непоседы".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Юлия Барановская рассказала, на чье крепкое мужское плечо она опирается

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: юлия барановская, артем аршавин, дети знаменитостей



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 513

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети