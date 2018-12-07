Юлия Барановская рассказала, на чье крепкое мужское плечо она опирается

Телеведущая Юлия Барановская (33) поздравила с днем рождения старшего сына Артема Аршавина.

В Instagram она опубликовала фото с 13-летним Артемом и написала ему: "С днём рождения, мой сын! Мой первенец, моё счастье, моя гордость. Тебе сегодня 13 лет, и я уже спокойно и уверено опираюсь на твоё крепкое мужское плечо. Если бы ты только знал, какое это счастье быть твоей мамой. Я всегда рядом, мой родной".

Всего в гражданском браке Барановской и футболиста Андрея Аршавина, который продлился девять лет, родились три ребенка: Артем, Яна и Арсений. Пара рассталась скандально, много судилась, Барановская рассказывала, что Андрей не очень-то рвется воспитывать общих детей.

Впрочем, сейчас у Юлии в личной жизни все хорошо, но она держит ее в секрете. А вот детей не скрывает, гордится их достижениями.

Вот что рассказала об увлечениях старшего сына Барановская в интервью Tele.ru: "Артем пока выбрал сцену. Когда мы жили в Лондоне, с трех с половиной лет он ходил в драматическую студию, сначала в нашем районе, потом его приняли в знаменитый коллектив Сильвии Янг. К ней приезжают даже из Голливуда, чтобы отобрать учеников для съемок в фильмах. Сын там был на хорошем счету, и до сих пор нам оттуда пишут: "Может быть, вы привезете Артема хотя бы на лето?" В России учеба в серьезных драматических школах начинается с более сознательного возраста, и чтобы не ждать этого момента и все-таки дать ребенку понимание сцены, мы решили отвести его в "Непоседы".