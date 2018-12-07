Суд по делу об убийстве посла Карлова начнется 8 января
Суд по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова начнется 8 января 2019 года.
Обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, сообщает РИА Новости.
В ноябре сообщалось о завершении расследования дела.
Посла РФ в Турции убили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.
В апреле 2018 года турецкий суд выдал ордер на арест проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству посла.
В обвинительном заключении говорится, что покушение на дипломата было организовано организацией Гюлена (FETО), которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года.