Суд по делу об убийстве посла Карлова начнется 8 января

Суд по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова начнется 8 января 2019 года.

Обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, сообщает РИА Новости.

В ноябре сообщалось о завершении расследования дела.

Посла РФ в Турции убили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.

В апреле 2018 года турецкий суд выдал ордер на арест проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству посла.

В обвинительном заключении говорится, что покушение на дипломата было организовано организацией Гюлена (FETО), которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года.