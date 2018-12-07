07 Декабря 2018
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Киев пообещал и дальше ходить Керченским проливом

Военно-морские силы Украины продолжат использовать Керченский пролив для прохода своих кораблей и в дальнейшем. Об этом заявил министр обороны страны Степан Полторак на канале "Прямой".
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Полторак отметил, что если Украина откажется от права прохода через Керченский пролив, то совсем потеряет Азовское море. "Мы себе этого позволить не можем", - сказал он.

Главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым", подполковник запаса Сергей Ченнык считает, что если Украина будет соблюдать законодательство России, то "никаких вопросов не будет", пишет RT.

Как сообщало Накануне.RU, украинский президент Петр Порошенко ожидает "азовских санкций" против России за задержание у Керченского пролива украинских кораблей-нарушителей.

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Киев пообещал и дальше ходить Керченским проливом

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Теги: Украина, Керченский пролив



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