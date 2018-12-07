Автор Telegram-каналов Устинов останется под арестом до конца января

Свердловский областной суд в пятницу рассмотрел апелляционную жалобу на арест автора Telegram-каналов и владельца нескольких сайтов Александра Устинова.

Ранее Устинов был арестован на два месяца. Верх-Исетский суд Екатеринбурга избрал такую меру пресечения для медийщика, который, предположительно, пытался вымогать деньги у крупной компании, публикуя негативные материалы на своих ресурсах.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, мера пресечения для Устинова оставлена без изменений. Постановление уже вступило в законную силу.

Напомним, дело квалифицировано по части 4 статьи 159 УК РФ, то есть как мошенничество в особо крупном размере, либо совершенное организованной группой. Автор Telegram-каналов "Устинов троллит" и "ДИП дубернатора" останется под стражей до 25 января.

Ранее сообщалось, что причиной его задержания и последующего ареста стали сведения о руководстве "Вентпрома", которые распространялись структурами Устинова и якобы носили клеветнический характер. Некоторые сведения касались губернатора Евгения Куйвашева и других высокопоставленных политиков и бизнесменов.

По предварительной информации, международная группа, в которую помимо Устинова входили граждане Украины, была создана для организации мошеннических схем и вымогательства путем распространения в интернете недостоверных сведений о конкретных лицах и организациях. Сам Устинов был задержан после передачи денег.