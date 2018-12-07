Челябинцев признали виновными в нарушении требований охраны труда, из-за которого газом насмерть отравились две сотрудницы

В Челябинске признали виновными мастера и начальника участка организации, две сотрудницы которой летом 2016 года насмерть отравились газом в канализационной шахте.

Мужчины обслуживали инженерные сети водонапорно-канализационного хозяйства в Курчатовском районе города, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Они не обеспечили охрану труда - оператор-женщина без средств защиты спустилась в канализацию, надышалась там воздухом с пониженным содержанием кислорода и повышенным составом инертных газов и потеряла сознание.

Позже, увидев, что женщины нет, к ней вниз спустилась машинист и также потеряла сознание. От отравления газом обе скончались.

Мужчинам дали по 2 года в колонии-поселении.