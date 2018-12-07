07 Декабря 2018
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В Свердловской области сменился главный судебный пристав региона: Осьмак покинул пост по неизвестным причинам

В Управлении федеральной службы судебных приставов по Свердловской области назначен новый руководитель. Владимир Осьмак покинул свой пост по неизвестным причинам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, начиная с 7 декабря к обязанностям руководителя приступила Альбина Сухорукова. Она назначена приказом директора Федеральной службы судебных приставов на должность исполняющего обязанности руководителя УФССП России по Свердловской области – главного судебного пристава региона.

Альбина Халилевна Сухорукова главный судебный пристав Челябинской области(2014)|Фото: УФССП Челябинской области

Ранее пост занимал Владимир Осьмак. Почему он его оставил, в пресс-службе не пояснили, отметив, что никаких дополнительных комментариев по назначению Сухоруковой не будет.

Напомним, в прошлом Альбина Сухорукова работала в УФССП России по Свердловской области - заместителем руководителя. В 2014 году она была назначена главным судебным приставом Челябинской области.

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В Свердловской области сменился главный судебный пристав региона: Осьмак покинул пост по неизвестным причинам

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Теги: УФССП, пристав, Сухорукова, Осьмак, назначение



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