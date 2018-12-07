Южноуральца будут судить за то, что он "заминировал" "Уральские пельмени"

22 октября этого года пьяный житель деревни Усольцево на Южном Урале "заминировал" фабрику "Уральские пельмени" - мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил, что на территории предприятия заложена бомба.

На уши поставили всех - вызвали полицию, эвакуировали работников.

Злоумышленника нашли сотрудники ФСБ, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Мужчине предъявлен иск о возмещении расходов на сумму свыше 8,6 тыс.рублей. Сейчас его ждет суд.