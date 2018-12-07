Верховная рада вдвое расширила границы Украины в Черном море

Верховная рада приняла закон, который вдвое отодвигает границы Украины в Черном море. Закон называется "О прилегающей зоне Украины" и утверждает, что прилегающая зона Украины - это зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины, а ее внешняя граница находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отсчитывается ширина территориального моря Украины.

Фактически Рада увеличила черноморскую территорию Украины с 12 до 24 миль (почти 45 км). При этом постановила, что в этих пределах корабли и катера Морской охраны могут применять оружие без предупреждения, а также останавливать, досматривать, задерживать и арестовывать суда и членов экипажей.

Принятый закон дает также право преследовать судно, которое вошло 24-мильную зону, с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Право на преследование прекращается, как только преследуемое судно войдет в территориальное море любого другого государства.

Закон был принят во втором чтении, причем после нескольких переголосований, так как каждый раз не хватало необходимых 226 голосов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, недавно Россия предупредила Украину, что не признает новую границу в Азовском море, которую хотят провести в Киеве.