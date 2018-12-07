07 Декабря 2018
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В Перми началось возведение ледового городка "Ветер с востока"

В Перми приступили к строительству ледового городка "Ветер с востока" на площади у Театра-Театра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Ведутся работы по сборке деревянных конструкций, задача которых увеличить прочность крупных горок. При соблюдении такой технологии пропускная способность каждого ската увеличивается до максимального значения: 400 человек в час. После рабочие приступят к "обшивке" конструкций ледовыми блоками. Строители уже приступили к работе со льдом на лабиринте-катушке "Инь Ян", горке "Чайная церемония" и горке "Шелковая ширма".

строительство ледового городка, эспланада(2018)|Фото: Администрация Перми, Виталий Кокшаров

Отметим, что 28 ноября Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной городской елке Перми, тем самым дав старт подготовке к новогодним событиям.

Напомним, главный ледовый городок в Перми, который возведут на площади у Театра-Театра, будет посвящен культуре стран Восточной Азии. На площади 1500 кв. м построят восемь ледяных объектов в виде узнаваемых архитектурных и культурных восточных символов. Среди них горки "Театр Кабуки", "Замок белой цапли", "Терракотовый воин". Высота скатов горок составит от одного до трех метров. Небольшие горки будут построены в лабиринте "Инь янь". Кроме того, со стороны пересечения улиц Ленина и Борчанинова возведут смотровую площадку "Великая стена", высота которой составит три метра. С нее можно будет увидеть городок целиком.

строительство ледового городка, эспланада(2018)|Фото: Администрация Перми, Виталий Кокшаров

Контракт на строительство городка получил гендиректор некоммерческого фонда скульпторов "Единение", предприниматель Алексей Тютнев. Минимальная цена контракта составила 17 млн руб.

Свою работу городок начнет уже 30 декабря.

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В Перми началось возведение ледового городка "Ветер с востока"

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Теги: ветер с востока, горки, ледовый городок



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