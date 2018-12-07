Транспортная прокуратура заинтересовалась 12-часовой задержкой рейса из Екатеринбурга в Нячанг

Транспортная прокуратура заинтересовалась сильной задержкой рейса в аэропорту Кольцово. Назначена проверка.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, 6 декабря произошла задержка рейса авиакомпании "Роял Флайт" по маршруту "Екатеринбург - Нячанг". В надзорном ведомстве выяснили, что зарегистрировавшиеся на чартерный рейс 329 пассажиров, в том числе 43 ребенка, более 12 часов ожидали предоставления им авиакомпанией резервного самолета.

Сейчас в прокуратуре намерены дать оценку соблюдению перевозчиком требований федеральных авиационных правил по воздушной перевозке пассажиров, грузов и багажа.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре авиакомпанию "Азур Эйр" оштрафовали за задержку рейса из Екатеринбурга в Турцию более чем на 5 часов.