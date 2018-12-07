07 Декабря 2018
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Спорт В России

ОКР: Россия может остаться без Олимпиады-2020 из-за дела Зубкова

Олимпийский комитет России (ОКР) подал апелляцию против решения Мосгорсуда, который разрешил бобслеисту Александру Зубкову не возвращать золотые медали по требованию Международного олимпийского комитета.

Как сообщало Накануне.RU, в российском суде отметили, что решение Спортивного арбитража противоречит презумпции невиновности, "являющейся фундаментальным правовым началом в РФ".

Однако в заявлении ОКР отмечается, что Мосгорсуда нет "юрисдикции пересматривать решения, вынесенные международным третейским судом".

В комитете заявили, что Россию могут обвинить в нарушении Олимпийской хартии МОК. А это грозит стране санкциями, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2020 в составе сборной и под флагом России.

Кроме того, считает ОКР, такой шаг может дать повод сомневаться в том, что в России борются с допингом в спорте.

Ранее эксперты также заявляли, что разрешение Мосгорсуда может обернуться не совсем благоприятными последствиями для российского спорта. Со стороны международных организаций (МОК и CAS) могут последовать определенные санкции, возможно, "очень жесткие".

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ОКР: Россия может остаться без Олимпиады-2020 из-за дела Зубкова

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Теги: александр зубков, олимпиада-2020, олимпийский комитет россии



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Ранее 22.11.2018 08:50 Мск Мосгорсуд разрешил не исполнять решение CAS о лишении Зубкова золотых медалей Сочи

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