"В почетном присутствии высокодостойного Петра Порошенко": Фанар и Киев зазывают епископов УПЦ на "объединительный собор" раскольников

Константинопольский патриарх Варфоломей и украинские власти зазывают епископов канонической УПЦ на "объединительный собор" раскольников, который состоится 15 декабря. Так, епископа Дубенского Пимена вызвал к себе губернатор Ровенской области Алексей Муляренко, чтобы вручить приглашение на мероприятие, сообщает пресс-служба Сарненской епархии УПЦ.

Епископ не взял приглашение, мотивировав это позицией Церкви. Он заявил, что церковные вопросы должны решаться в Церкви, а не властями. Аналогичное приглашение Муляренко передал митрополиту Сарненскому и Полесском Анатолию. Как сообщает сайт епархии, такие приглашения рассылаются всем епископам УПЦ.

Письма рассылаются и Фанаром, в которых Варфоломей предлагает епископам взять с собой одного клирика или мирянина и они будут иметь право голоса. В письме подтверждается, что возглавлять мероприятие будет иерарх из Франции - митрополит Галльский Эммануил "в почетном присутствии высокодостойного Петра Порошенко, президента вашей страны".

Как сообщало Накануне.RU, 13 ноября Собор епископов УПЦ заявил о невозможности объединения с раскольниками. Позже отдельные иерархи подтверждали, что участвовать в этом не намерены. Отметим, что создание параллельной "православной церкви" противоречит догмату о ее единстве и единственности, поэтому не имеет никакого канонического или догматического обоснования. Заведомо нечестивые "соборы" в православии принято называть сборищами.