В Перми назначена дата рассмотрения иска Dj Smash, требующего от избивших его экс-депутата и промоутера 11,2 миллиона

В Свердловском районном суде Перми состоялось предварительное заседание по иску Dj Smash (Андрей Ширман), который требует от избивших его экс-депутата Александра Телепнева и промоутера Сергея Ванкевича компенсацию, передает корреспондент Накануне.RU.

Рассмотрение иска начнется в 11.00 12 февраля 2019 г. При наличии технической возможности стороны будут присутствовать на заседании в режиме видеоконференцсвязи, сообщили Накануне.RU в суде. По некоторым данным, речь идет о 11,2 млн руб. Из них 500 тыс. руб. – лечение, 700 тыс. руб. – судебные издержки, 10 млн руб. – упущенная прибыль из-за невозможности выступать.

Напомним, за нападение на музыканта политику и промоутеру дали по два года колонии-поселения. Позже наказание Телепневу ужесточили – за драку со студентом он получил новый срок. По совокупности ему дали два года два месяца поселения. Позже он обжаловал второй приговор. В Мещанском суде столицы вскоре начнут рассматривать иск Телепнева к Тимати: Телепнев счел высказывания Тимати по делу об избиении Ширмана оскорбительными, в суде он требует компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб.