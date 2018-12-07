В магаданском социальном центре заявили, что пенсионер не просил перечислять свою надбавку Медведеву

Магаданский пенсионер Владимир Попов не обращался в социальный центр с заявлением о перечислении своих денег премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Об этом заявили в самом центре.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2018 года ветерану труда была назначена ежемесячная денежная выплата в размере 683 руб. 66 коп. Попов заявил, что такая надбавка унижает его человеческое достоинство и попросил передать ее Медведеву.

Как объяснили в социальном центре региона, пенсионер действительно обращался в организацию, но по другому поводу. Якобы мужчина собирается переезжать, поэтому просил временно не перечислять деньги на оплату коммунальных услуг в нынешнем жилье, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, Медведев назвал повышение пенсионного возраста самым трудным решением власти за последнее десятилетие.

"Это выстраданное решение", - сказал он в ходе традиционного телеинтервью российским каналам.