07 Декабря 2018
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В магаданском социальном центре заявили, что пенсионер не просил перечислять свою надбавку Медведеву

Магаданский пенсионер Владимир Попов не обращался в социальный центр с заявлением о перечислении своих денег премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Об этом заявили в самом центре.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2018 года ветерану труда была назначена ежемесячная денежная выплата в размере 683 руб. 66 коп. Попов заявил, что такая надбавка унижает его человеческое достоинство и попросил передать ее Медведеву.

Как объяснили в социальном центре региона, пенсионер действительно обращался в организацию, но по другому поводу. Якобы мужчина собирается переезжать, поэтому просил временно не перечислять деньги на оплату коммунальных услуг в нынешнем жилье, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, Медведев назвал повышение пенсионного возраста самым трудным решением власти за последнее десятилетие.

"Это выстраданное решение", - сказал он в ходе традиционного телеинтервью российским каналам.

коллаж, Медведев, Кремль, пенсионеры, нищие(2015)|Фото: Накануне.RU

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В магаданском социальном центре заявили, что пенсионер не просил перечислять свою надбавку Медведеву

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Теги: Магадан, пенсионер, Медведев, надбавка



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