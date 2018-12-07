Полиция не нашла нарушений в фонде Александра Сокурова

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по итогам проверки фонда режиссера Александра Сокурова "Пример интонации" - в связи с отсутствием состава преступления.

Проверки фонда начались из-за заявления бывшего работника фонда, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Петербургу. Он сообщил о возможных хищениях денежных средств, выделенных для производства видеопродукции.

Ранее СМИ сообщили, что директор фонда Николай Янкин подозревается в хищении бюджетных средств. В частности, речь идет о фильме "Опыты", на который фонд режиссера получал субсидии от комитета по культуре Санкт-Петербурга.

"Фонтанка" сообщала, что врио Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился в МВД с просьбой разобраться в ситуации. Это произошло после того, как о ней доложили Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства "принял к сведению" эту информацию.