Полиция не нашла нарушений в фонде Александра Сокурова

07 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России объявился новый Жириновский

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Северо-Западный ФО В России

Полиция не нашла нарушений в фонде Александра Сокурова

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по итогам проверки фонда режиссера Александра Сокурова "Пример интонации" - в связи с отсутствием состава преступления.

Проверки фонда начались из-за заявления бывшего работника фонда, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Петербургу. Он сообщил о возможных хищениях денежных средств, выделенных для производства видеопродукции.

Ранее СМИ сообщили, что директор фонда Николай Янкин подозревается в хищении бюджетных средств. В частности, речь идет о фильме "Опыты", на который фонд режиссера получал субсидии от комитета по культуре Санкт-Петербурга.

"Фонтанка" сообщала, что врио Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился в МВД с просьбой разобраться в ситуации. Это произошло после того, как о ней доложили Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства "принял к сведению" эту информацию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Полиция не нашла нарушений в фонде Александра Сокурова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: александр сокуров, фонд пример интонации



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.12.2018 14:19 Мск Петербургская полиция проверяет деятельность фонда режиссера Сокурова

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 497

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети