Главный архитектор Перми "вздрогнул" от губернаторского поручения - создать "пермский стиль"

Губернатор Пермского края Максим Решетников попросил главного архитектора Перми Дмитрия Лапшина создать "пермский стиль". Замначальника департамента градостроительства столицы Прикамья назвал приказ главы региона странным, напоминающим "старые эпохальные события". Об этом Дмитрий Лапшин рассказал в Екатеринбурге на круглом столе "Знаковая архитектура как способ создания идентичности государства" в ходе форума уникального строительства 100+, передает корреспондент Накануне.RU.

Главный архитектор Перми рассказал, что губернатор взялся за реконструкцию двух объектов – художественной галереи и новой сцены оперного театра. При этом, со слов Лапшина, Решетников обратился к нему с необычной просьбой, от которой тот "вздрагивает".

"Я получил приказ о создании нового пермского стиля. Это мне напоминает какие-то старые эпохальные события, забавная и непонятная история. Сформулирую, что губернатор хотел бы, чтобы период его правления был запечатлен в архитектуре с узнаваемыми элементами. Достаточно смелые заявления, я вздрагиваю от таких поручений, чувствуешь себя причастным к созданию пермского стиля. Немного страшно от этого становится, но, раз есть приказ, надо делать. Посмотрим, во что это выльется", – сообщил Дмитрий Лапшин.

Сегодня архитектурная мысль общественных зданий Перми сильно проигрывает, добавил главный архитектор. Лапшин предположил, что проектировщики – победители конкурса проектов "хотят творчески отдохнуть".

"Видимо, в связи с этим повестка поднялась на уровне губернатора, чтобы создать знаковость. Хорошо, что это не как в царской России, когда каждый казенный дом должен был быть покрашен охрой. Думаю, нам удастся сохранить идентичность, если нас поймут. Я-то готов презентовать власти чиновников, которые не имеют архитектурного образования, а имеют только свое представление о прекрасном, может быть, получится", – добавил Лапшин.

Модератор дискуссии, основатель бюро BERNASKONI Борис Бернаскони напомнил, что 10 лет назад Пермь уже стремилась создать особый архитектурный облик.

"Тогда Марат Гельман вместе с тогдашним губернатором предложил превратить Пермь в европейскую культурную столицу, было много фестивалей, событий, попытка реконструировать местный речной вокзал", – сказал он.

Главный архитектор заявил, что основные знаковые объекты у Перми еще впереди.

"Есть несколько реализованных проектов с того времени – пермский аэропорт, это действительно знаковый объект с того времени. Раньше, кто помнит, пассажиры выходили в какой-то непонятный срач, который назывался аэропортом, а зона международного вылета вообще была в виде шатра", – добавил Лапшин.

Наконец, решился вопрос с пермским зоопарком, площадку для переноса которого не могли выбрать годами. "При нынешнем губернаторе зоопарк нашел свое место, неплохое с точки зрения возобновления жизни на территории, которая практически в деградации находится, теперь она новую жизнь получит с этим объектом", – рассказал главный архитектор Перми.

Началась реконструкция городской эспланады – она изменится от фасада до фасада "с учетом последних тенденций".

На месте бывшего завода им. Шпагина ("Ремпутьмаш") появится культурный кластер, рассказал Лапшин.

"Это продолжение той самой истории, которая была во времена Чиркунова и Гельмана, когда двигателем развития являлась культурная составляющая. Тогда звучал лозунг "Пермь – культурная столица", и не говорилось, чего столица – мира, Урала, Азии? Но тем не менее, это давало какое-то направление, по которому все двигались со времен красных человечков", – добавил чиновник.

Он напомнил, что тогда на здании краевого правительства и заксобрания появился красный человечек без головы, поднимающий руку вверх, будто голосует "за".

"Это был такой стеб над депутатами заксобрания, которые позволили над собой разместить такой символ", – пояснил Лапшин.

Кроме того, на пермскую "власть" можно "взобраться мягким местом": на площадке перед зданием правительства и заксобрания расположена скамья в виде слова "власть".

Пермь – город для культурных экспериментов, заметил главный архитектор: "При том, что пермяки достаточно сдержанный народ, на них можно много ставить культурных экспериментов, проверять, как на лакмусовой бумажке, для всей России – если там взорвется, значит, точно такое нельзя делать в других городах. Это определенное место для выживания".

Со временем пермяки привыкли к артобъекту "Счастье не за горами", к которому поначалу отнеслись неоднозначно. Когда местный художник заменил слово "счастье" на слово "смерть", горожане стали требовать его восстановления.

Управляющий партнер юридической компании "Воротников и партнеры" Роман Воротников удивился: чего не хватает Перми для создания знаковых объектов? Политическая воля губернатора – есть, архитекторы в стране – есть, девелоперы – тоже есть.

"Что мешает в Перми вернуться к вопросу создания музейного комплекса, как знакового комплекса, который привлекал бы внимание, объекта, которым гордилась бы Пермь и Россия?" – спросил юрист.

Главный архитектор ответил, что, возможно, проблема в отсутствии преемственности власти.

"За 10 лет я единственный, кто остался из прошлой команды губернатора, которая занимается строительством", – пояснил Лапшин.

Главный архитектор считает, что обсуждать знаковые объекты нужно с экспертами, а не с горожанами.

"У нас замминистра строительства предложил достаточно остроумную идею, которую, не дай бог, реализуют – когда жилые объекты в правилах землепользования и застройки переводятся в условно разрешенный вид. То есть нельзя будет строить объекты, которые активно влияют на восприятие изменения среды, кроме как через процедуру публичных обсуждений. Странная конструкция, которая к качеству архитектуры не имеет отношения. Остается написать какие-то волшебные правила и, как дизайн-код, вручать вместе с техзаданиями будущим службам, которые будут реализовать потом эти проекты", – пояснил архитектор.

У Перми уже есть неудачный опыт. "По итогам голосования жителями Перми был выбран новый фасад дворца молодежи. С точки зрения профессионала, это были самые ужасные проекты. После обсуждения на архитектурном совете этот проект бы просто сняли, потому что горожане выбрали самую некачественную, вызывающую, непрофессиональную работу", – рассказал чиновник.

Другое дело, когда в разработке архитектурных решений принимают участие эксперты.

"Есть замечательный худрук театра, из-за которого оперный театр претерпел колоссальные изменения, ради спектаклей которого люди типа Абрамовича на самолете прилетают в Пермь посмотреть спектакли", – заключил Дмитрий Лапшин.