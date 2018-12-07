Свердловские тепловики предупредили, что в домах Екатеринбурга могут остыть батареи

Свердловские тепловики заявили, что параметры теплоснабжения Екатеринбурга могут быть снижены. Причина кроется в недопоставке газа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского филиала ПАО "Т Плюс", ТЭЦ "Академическая" может снизить параметры теплоносителя для потребителей в результате недопоставки газа со стороны ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". По данным "Т Плюс", компания уже уведомила о намерении полностью прекратить подачу топлива через одну из городских газораспределительных станций для устранения "дефектов, выявленных в ходе внутритрубной диагностики, создающих угрозу возникновения аварии". Согласно письму, работы планируется проводить в течение 24 часов, начиная с 6.00 мск 10 декабря.

"В этот период ТЭЦ "Академическая" будет вынуждена снизить потребление газа на 60%. Газоснабжение централи будет осуществляться только для нужд водогрейных котлов. Также будут отключены ТЭЦ-19 и Гурзуфская котельная. "Т Плюс" приложит все усилия для максимально качественного теплоснабжения населения, социальных объектов и промышленных предприятий в непредвиденных условиях", - заверили в компании.

Там добавили, что сейчас прорабатывается возможность перевода потребителей на резервные теплоисточники, так как работы только водогрейных котлов будет недостаточно для обеспечения нормативных параметров теплоносителя на период ограничения и люди могут столкнуться со снижением температуры в помещениях.