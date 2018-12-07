Свердловские тепловики предупредили, что в домах Екатеринбурга могут остыть батареи

07 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России объявился новый Жириновский

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Свердловские тепловики предупредили, что в домах Екатеринбурга могут остыть батареи

Свердловские тепловики заявили, что параметры теплоснабжения Екатеринбурга могут быть снижены. Причина кроется в недопоставке газа.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского филиала ПАО "Т Плюс", ТЭЦ "Академическая" может снизить параметры теплоносителя для потребителей в результате недопоставки газа со стороны ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". По данным "Т Плюс", компания уже уведомила о намерении полностью прекратить подачу топлива через одну из городских газораспределительных станций для устранения "дефектов, выявленных в ходе внутритрубной диагностики, создающих угрозу возникновения аварии". Согласно письму, работы планируется проводить в течение 24 часов, начиная с 6.00 мск 10 декабря.

"В этот период ТЭЦ "Академическая" будет вынуждена снизить потребление газа на 60%. Газоснабжение централи будет осуществляться только для нужд водогрейных котлов. Также будут отключены ТЭЦ-19 и Гурзуфская котельная. "Т Плюс" приложит все усилия для максимально качественного теплоснабжения населения, социальных объектов и промышленных предприятий в непредвиденных условиях", - заверили в компании.

Там добавили, что сейчас прорабатывается возможность перевода потребителей на резервные теплоисточники, так как работы только водогрейных котлов будет недостаточно для обеспечения нормативных параметров теплоносителя на период ограничения и люди могут столкнуться со снижением температуры в помещениях.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловские тепловики предупредили, что в домах Екатеринбурга могут остыть батареи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: отопление, газ, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 497

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети