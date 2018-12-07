Япония запретит продукцию Huawei для госучреждений

Власти Японии намерены запретить закупки для государственных учреждений телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei Technologies и ZTE.

Вопрос запрета связан с обеспечением информационной безопасности государства, передает Regnum со ссылкой на Kyodo.

Сообщается также, что такое же решение могут принять власти Бельгии.

Напомним, на днях в Канаде была задержана дочь владельца компании, финансовый директор Мэн Ваньчжо. Возникают предположения, что Мэн обвиняется в причастности к передаче технологий Ирану.

Портал Sina.com отмечает, что компания является крупнейшим в мире поставщиком телекоммуникационного оборудования и поэтому находится на переднем крае китайско-американского торгового противостояния.

Как пишут телеграм-каналы, ранее на Западе Huawei неоднократно обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами КНР.