Глава Минстроя России: мы должны прийти к технологии BIM в строительстве

07 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России объявился новый Жириновский

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Свердловская область Уральский ФО В России За рубежом

Глава Минстроя России: мы должны прийти к технологии BIM в строительстве

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев принял участие в пленарном заседании "Технологии на высоте" в рамках форума "100+ Forum Russia" в Екатеринбурге. Он рассказал, какие задачи необходимо выполнить, чтобы повысить уровень строительства, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Якушева, помимо увеличения объемов строительства необходимо создать и нормативно-техническую базу.

"Такое уникальное высотное строительство будет меняться, поэтому нам надо будет привести нормативную базу в соответствие. В рамках цифровой экономики есть проект "Цифровое строительство", где есть планы, чего мы должны добиться через шесть лет. Мы должны прийти к технологии BIM. Это технология, которая сегодня прописана в цифре, в модели 3D, где мы видим весь жизненный цикл здания", - сказал чиновник.

форум высотного уникального строительства(2018)|Фото: Накануне.RU

По его информации, Минстрой уже работает в этом направлении, однако в РФ на сегодняшний день отсутствует качественный программный продукт.

"Такие технологии должны появиться в России. Вот здесь мы готовы помогать, двигаться с нашими российскими компаниями, чтобы появился наш продукт. Пока мы работаем в пилотных проектах. В ближайшее время Минстрой будет более активно двигаться, чтобы нормы ценообразования соответствовали нормам, принятым за рубежом", - сказал Владимир Якушев.

"Нужно объединить все лучшие цифровые наработки и практики. У нас, к сожалению, полная межведомственная разъединенность. Мы тратим много времени на создание нового продукта, когда можно объединять наши усилия", - добавил он.

Александр Высокинский, Евгений Куйвашев, Владимир Якушев(2018)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Минстроя России: мы должны прийти к технологии BIM в строительстве

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Якушев, 100+ Forum Russia, Екатеринбург, технологии BIM



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.12.2018 11:20 Мск Евгений Куйвашев: итоги "100+ Forum Russia" войдут в стратегический план развития Свердловской области
Ранее 07.12.2018 10:45 Мск Глава Минстроя оценил пятый "100+ Forum Russia" в Екатеринбурге

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 497

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети