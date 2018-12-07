Глава Минстроя России: мы должны прийти к технологии BIM в строительстве

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев принял участие в пленарном заседании "Технологии на высоте" в рамках форума "100+ Forum Russia" в Екатеринбурге. Он рассказал, какие задачи необходимо выполнить, чтобы повысить уровень строительства, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Якушева, помимо увеличения объемов строительства необходимо создать и нормативно-техническую базу.

"Такое уникальное высотное строительство будет меняться, поэтому нам надо будет привести нормативную базу в соответствие. В рамках цифровой экономики есть проект "Цифровое строительство", где есть планы, чего мы должны добиться через шесть лет. Мы должны прийти к технологии BIM. Это технология, которая сегодня прописана в цифре, в модели 3D, где мы видим весь жизненный цикл здания", - сказал чиновник.

По его информации, Минстрой уже работает в этом направлении, однако в РФ на сегодняшний день отсутствует качественный программный продукт.

"Такие технологии должны появиться в России. Вот здесь мы готовы помогать, двигаться с нашими российскими компаниями, чтобы появился наш продукт. Пока мы работаем в пилотных проектах. В ближайшее время Минстрой будет более активно двигаться, чтобы нормы ценообразования соответствовали нормам, принятым за рубежом", - сказал Владимир Якушев.

"Нужно объединить все лучшие цифровые наработки и практики. У нас, к сожалению, полная межведомственная разъединенность. Мы тратим много времени на создание нового продукта, когда можно объединять наши усилия", - добавил он.