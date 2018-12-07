Евгений Куйвашев: итоги "100+ Forum Russia" войдут в стратегический план развития Свердловской области

07 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России объявился новый Жириновский

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Уральский ФО

Евгений Куйвашев: итоги "100+ Forum Russia" войдут в стратегический план развития Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что все итоги и выводы обсуждений на пятом международном форуме высотного и уникального строительства "100+ Forum Russia", который проходит в Екатеринбурге, войдут в стратегический план развития региона, передает корреспондент Накануне.RU.

На пленарном заседании на тему "Технологии на высоте" он в первую очередь поблагодарил министра строительства РФ Владимира Якушева за то, что посетил этот форум.

"Для области, Екатеринбурга и других субъектов РФ все вопросы, которые обсуждаются на форуме, крайне актуальные - о планах по вводу жилья, о технологиях строительства и о практике правовых актов. Для Екатеринбурга это важно, потому что город имеет нестандартные стартовые условия - он входил в Книгу рекордов Гиннеса как самый компактный город", - заявил губернатор.

Владимир Якушев, Евгений Куйвашев(2018)|Фото: Накануне.RU

По его словам, в этот момент и зародился этот форум - чтобы сделать Екатеринбург комфортным, ведь для этого необходимы нестандартные подходы по возведению домов и офисов. Он также отметил, что в столице Урала немало тех компаний, которые предлагают нестандартные подходы с учетом расширения границ.

"Этот опыт, безусловно, ляжет в основу стратегического плана развития региона. Будут внесены корректировки. В городе очень много уникальных строящихся зданий. Например, сейчас реализуется строительство Конгресс-холла. В планах и другие масштабные проекты", - добавил Куйвашев.

Глава региона также извинился за предоставленные неудобства перед посетителями и Владимиром Якушевым за строительство рядом с форумом - речь как раз идёт о возведении Конгресс-холла.

форум высотного уникального строительства(2018)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Евгений Куйвашев: итоги "100+ Forum Russia" войдут в стратегический план развития Свердловской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, 100+ Forum Russia, итоги, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 07.12.2018 11:30 Мск Глава Минстроя России: мы должны прийти к технологии BIM в строительстве

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.12.2018 10:45 Мск Глава Минстроя оценил пятый "100+ Forum Russia" в Екатеринбурге

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 497

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети