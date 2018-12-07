Евгений Куйвашев: итоги "100+ Forum Russia" войдут в стратегический план развития Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что все итоги и выводы обсуждений на пятом международном форуме высотного и уникального строительства "100+ Forum Russia", который проходит в Екатеринбурге, войдут в стратегический план развития региона, передает корреспондент Накануне.RU.

На пленарном заседании на тему "Технологии на высоте" он в первую очередь поблагодарил министра строительства РФ Владимира Якушева за то, что посетил этот форум.

"Для области, Екатеринбурга и других субъектов РФ все вопросы, которые обсуждаются на форуме, крайне актуальные - о планах по вводу жилья, о технологиях строительства и о практике правовых актов. Для Екатеринбурга это важно, потому что город имеет нестандартные стартовые условия - он входил в Книгу рекордов Гиннеса как самый компактный город", - заявил губернатор.

По его словам, в этот момент и зародился этот форум - чтобы сделать Екатеринбург комфортным, ведь для этого необходимы нестандартные подходы по возведению домов и офисов. Он также отметил, что в столице Урала немало тех компаний, которые предлагают нестандартные подходы с учетом расширения границ.

"Этот опыт, безусловно, ляжет в основу стратегического плана развития региона. Будут внесены корректировки. В городе очень много уникальных строящихся зданий. Например, сейчас реализуется строительство Конгресс-холла. В планах и другие масштабные проекты", - добавил Куйвашев.

Глава региона также извинился за предоставленные неудобства перед посетителями и Владимиром Якушевым за строительство рядом с форумом - речь как раз идёт о возведении Конгресс-холла.