Очередной "прорыв". Бюджетников на Ямале сокращают ради выполнения майских указов Путина

КПРФ планирует 15 декабря провести акции протеста в городах Ямало-Ненецкого автономного округа из-за сокращений работников бюджетной сферы, об этом корреспонденту Накануне.RU рассказала депутат заксобрания Ямала Елена Кукушкина.

Подано уведомление о митинге в Салехарде. Мероприятие, если его согласуют городские власти, должно пройти у памятника Ленину в 12.00. Также протестные акции рекомендовано провести всем местным отделениям коммунистических партий.

Елена Кукушкина отметила, что сокращения коснутся всей бюджетной сферы, а не только здравоохранения. И делается это ради выполнения указа президента о повышении зарплат работникам.

"Повышают таким образом заработную плату. Люди сидят и ждут: кого же сократят. Тоже самое у нас будет в окружном доме ремесел. Там тоже оптимизация. Ждут сокращения. Во всех бюджетных сферах будет тоже самое. За счет заработной платы одних, увеличивается заработная плата других. Так проще. Указы-то президента выполнять надо. То, что в проекте говорится о вакантных местах, не надо забывать, что у нас люди не на одну ставку, а на полторы, на две ставки работают, потому что зарплаты копеечные. В Ноябрьске прошла оптимизация, вторая, в Новом Уренгое, в Салехарде. При этом 25 млн высокотехнологичных рабочих мест, которые обещал нам президент, я, например, не вижу в России", - сообщила Елена Кукушкина.

При этом она отметила, что безработица будет только расти, в том числе скрытая. На Ямале, по словам народной избранницы, высокий уровень скрытой безработицы, поскольку расстояния между поселениями очень большие - добраться до центра, в службу занятости, чтобы зарегистрироваться, получать пособие и отмечаться, нужно денег больше самого пособия по безработице.

Напомним, власти Ямала опубликовали проект, согласно которому, с 1 января в больницах автономного округа будет сокращено около 300 ставок медицинского персонала. Под увольнение попадают 50 человек. Из них 27 будут трудоустроены на другие ставки, а еще 23 человека будут сокращены из-за отсутствия должного уровня образования или наличия необходимых должностей.