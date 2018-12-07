Лавров: НАТО и ЕС продолжают "осваивать" Балканы

Репутации Брюсселя находится под вопросом из-за действий руководства самопровозглашенного Косово, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Интервью министра греческой газете "Эфимерида тон синдактон" приводится на сайте министерства.

По словам Лаврова, Косово остается главным "очагом нестабильности" на Балканах.

Министр отметил, что Приштина открыто саботирует выполнение достигнутых при посредничестве ЕС в диалоге с Белградом договоренностей.

В целом положение на Балканах вызывает обеспокоенность. "Мы видим, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по дальнейшему "освоению" региона", - сказал Лавров.

Ранее министр уже заявлял, что Запад пытается превратить Балканский полуоостров в плацдарм против России. Теперь он снова повторил, что от стран региона настойчиво требуют сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем.

Подобная постановка вопроса, по словам Лаврова, может привести к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе.