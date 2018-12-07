Назначена дата рассмотрения иска избившего Dj Smash депутата к Тимати
Назначена дата начала рассмотрения по существу иска экс-депутата заксобрания Прикамья Александра Телепнева к рэперу Тимати, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь Мещанского районного суда Москвы Юлия Котомина.
Предварительное заседание прошло в столице 4 декабря. Рассмотрение иска по существу начнется в 14.00 19 декабря.
Напомним, причиной подачи иска стали комментарии певца по делу об избиении DJ Smash (Андрея Ширмана). Телепнев счел высказывания Тимати оскорбительными, в суде он требует компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб. За нападение на музыканта политику и соучастнику избиения, промоутеру Сергею Ванкевичу, дали по два года колонии-поселения. Позже наказание Телепневу ужесточили – за драку со студентом он получил новый срок. По совокупности ему дали два года два месяца поселения. Позже он обжаловал второй приговор.