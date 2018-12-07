Назначена дата рассмотрения иска избившего Dj Smash депутата к Тимати

Предварительное заседание прошло в столице 4 декабря. Рассмотрение иска по существу начнется в 14.00 19 декабря.

Назначена дата начала рассмотрения по существу иска экс-депутата заксобрания Прикамья Александра Телепнева к рэперу Тимати , сообщила Накануне.RU пресс-секретарь Мещанского районного суда Москвы Юлия Котомина.





