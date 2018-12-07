07 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО

Дмитрий Лоскутов назначен гендиректором "Главкосмоса"

Дмитрий Лоскутов назначен гендиректором "Главкосмоса" (дочерней компании "Роскосмоса"), сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

"В соответствии с решением Совета директоров АО "Главкосмос" 6 декабря 2018 г. на должность генерального директора компании избран Лоскутов Дмитрий Владимирович", - говорится в сообщении.

Ранее в ноябре с этого поста по собственному желанию уволился Денис Лысков.

Отмечается, что Лоскутов с 2012 по 2018 гг. являлся помощником Дмитрия Рогозина. В 2018 г. он возглавил департамент международного сотрудничества госкорпорации.

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Дмитрий Лоскутов назначен гендиректором "Главкосмоса"

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Теги: Дмитрий Лоскутов, главкосмос, роскосмос



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