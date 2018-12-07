Глава Минстроя оценил пятый "100+ Forum Russia" в Екатеринбурге

Министр строительства России Владимир Якушев ознакомился с главными стендами на пятом международном форуме и выставки высотного и уникального строительства "100+ Forum Russia" в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Экскурсию провели сразу несколько чиновников Среднего Урала: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, глава свердловского минстроя Михаил Волков и первый зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.

В первую очередь, министру показали стенд УГМК, где рассказали о строительстве ЖК и новой ледовой арены, которую возведут на месте снесённой телебашни. Якушева заинтересовали парковочные места, потому что любая многофукциональная площадка должна быть оснащена всеми транспортно-дорожными условиями. На данный момент идёт обсуждение о сохранении зданий культурного наследия.

Также высокие гости осмотрели проекты компании PRINZIP, которая строит жилые дома класса "комфорт" в Екатеринбурге. Каждый проект – узнаваемый, яркий и относится к высотному строительству.

Группа "Синара" презентовала проект нового зоопарка "ЗОО-парк" в 35 га, который расположится в планируемом районе "Новокольцовский" на юго-востоке Екатеринбурга. В новом зоопарке планируют поселить более 70 видов животных, занесенных в Красную книгу. Первую очередь многофункционального парка планируется построить к 300-летию Екатеринбурга.

Ознакомились чиновники и с компанией Rokh, которая производит башенные краны. А представители Leimet рассказали Якушеву о своих металлоизделиях. Основное направление - производство и сбыт наконечников для соединительных элементов для железобетонных фундаментных свай.

По словам Владимира Якушева, который работает в должности министра семь месяцев (ранее занимал пост главы Тюменской области), он очень рад посетить такой форум и обсудить важные вопросы на тему технологий высотного строительства.