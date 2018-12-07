Глава Минстроя оценил пятый "100+ Forum Russia" в Екатеринбурге

07 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России объявился новый Жириновский

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Уральский ФО В России

Глава Минстроя оценил пятый "100+ Forum Russia" в Екатеринбурге

Министр строительства России Владимир Якушев ознакомился с главными стендами на пятом международном форуме и выставки высотного и уникального строительства "100+ Forum Russia" в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Экскурсию провели сразу несколько чиновников Среднего Урала: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, глава свердловского минстроя Михаил Волков и первый зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.

В первую очередь, министру показали стенд УГМК, где рассказали о строительстве ЖК и новой ледовой арены, которую возведут на месте снесённой телебашни. Якушева заинтересовали парковочные места, потому что любая многофукциональная площадка должна быть оснащена всеми транспортно-дорожными условиями. На данный момент идёт обсуждение о сохранении зданий культурного наследия.

Евгений Куйвашев, Владимир Якушев, Александр Высокинский, Аркадий Чернецкий(2018)|Фото: Накануне.RU

Евгений Куйвашев, Владимир Якушев, Александр Высокинский, Аркадий Чернецкий(2018)|Фото: Накануне.RU

Также высокие гости осмотрели проекты компании PRINZIP, которая строит жилые дома класса "комфорт" в Екатеринбурге. Каждый проект – узнаваемый, яркий и относится к высотному строительству.

Группа "Синара" презентовала проект нового зоопарка "ЗОО-парк" в 35 га, который расположится в планируемом районе "Новокольцовский" на юго-востоке Екатеринбурга. В новом зоопарке планируют поселить более 70 видов животных, занесенных в Красную книгу. Первую очередь многофункционального парка планируется построить к 300-летию Екатеринбурга.

Евгений Куйвашев, Владимир Якушев, Александр Высокинский, Аркадий Чернецкий(2018)|Фото: Накануне.RU

Евгений Куйвашев, Владимир Якушев, Александр Высокинский, Аркадий Чернецкий(2018)|Фото: Накануне.RU

Ознакомились чиновники и с компанией Rokh, которая производит башенные краны. А представители Leimet рассказали Якушеву о своих металлоизделиях. Основное направление - производство и сбыт наконечников для соединительных элементов для железобетонных фундаментных свай.

По словам Владимира Якушева, который работает в должности министра семь месяцев (ранее занимал пост главы Тюменской области), он очень рад посетить такой форум и обсудить важные вопросы на тему технологий высотного строительства.

Евгений Куйвашев, Владимир Якушев, Александр Высокинский(2018)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Минстроя оценил пятый "100+ Forum Russia" в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Якушев, 100+ Forum Russia, министр, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 07.12.2018 11:20 Мск Евгений Куйвашев: итоги "100+ Forum Russia" войдут в стратегический план развития Свердловской области

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 474

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети