07 Декабря 2018
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После скандала с Цеповязом к строгой дисциплинарной ответственности привлекли начальника УФСИН по Амурской области

После скандала с Вячеславом Цеповязом, одним из членов кущевской банды "цапков", к ответственности привлекли начальника УФСИН по Амурской области, передает МИА "Россия сегодня".

Его привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, также наказаны еще ряд сотрудников ведомства.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее в отношении руководства амурской исправительной колонии №3, где отбывает наказание Цеповяз, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Цеповяз был осужден почти на 20 лет колонии строгого режима. Ранее в сети появились фотографии, на которых он запечатлен с телефоном в руках, с шашлыками и поедающим краба.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников колонии, где содержится член банды Цапка.

 

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После скандала с Цеповязом к строгой дисциплинарной ответственности привлекли начальника УФСИН по Амурской области

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Теги: УФСИН, Амурская область, Вячеслав Цеповяз



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