07 Декабря 2018
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Происшествия Курганская область

Зауральский отец-изверг, забивший насмерть свою 10-месячную дочку, ждет приговора суда

В Курганской области передано в суд уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве собственной дочери.

Ночью 6 июня отец пришел домой пьяный и услышал, как плачет его 10-месячная дочь. Мужчину и до этого раздражал постоянный детский плач - он постоянно избивал малышку. Тут его терпению пришел конец - он схватил ребенка, несколько раз сильно ударил, потом бросил об пол, от полученных травм дочка умерла.

Мужчина после содеянного как ни в чем не бывало лег спать - тело дочери обнаружила супруга мужчины, которая вернулась из бани, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Сейчас мужчина находится в СИЗО и ожидает суда.

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Зауральский отец-изверг, забивший насмерть свою 10-месячную дочку, ждет приговора суда

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Теги: отец, дочь, ребенок, смерть, гибель, убийство, Каргапольский район



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