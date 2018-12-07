07 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

В Челябинске в 2019 году начнется реконструкция фасадов оперного и драматического театров

В Челябинске в 2019 году начнется реконструкция фасадов зданий оперного и драматического театров, а также публичной библиотеки. Первоочередные задачи по подготовке к проведению в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС обсудили на встрече губернатора Бориса Дубровского с руководителями учреждений культуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Дубровский подчеркнул, что во время саммитов ШОС и БРИКС участники должны воспринимать Челябинск как центр культуры не только Южного Урала, а всей России.

К 2020 году в городе будут не только отремонтированы фасады зданий, но и откроется детская филармония и интерактивный музей "Россия – моя история". Добавим, что средства на его создание заложены в бюджете на 2019 год.

Открытие музея запланировано на 2019 год. Он разместится на площадке в 7 тыс. кв.м. и станет частью самого масштабного экспозиционного комплекса в России.

В настоящий момент разработан дизайн проект музейного пространства, подготовлена проектно-сметная документация капитального ремонта объекта под размещение исторического парка.

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В Челябинске в 2019 году начнется реконструкция фасадов оперного и драматического театров

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Теги: ШОС, БРИКС, реконструкция, музей, театр,



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