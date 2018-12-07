07 Декабря 2018
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Александр Моор проведет прямой эфир в "Одноклассниках"

Губернатор Тюменской области Александр Моор 10 декабря проведет свой первый прямой эфир в личном аккаунте в социальной сети "Одноклассники", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Во время прямого эфира губернатор ответит на вопросы жителей региона. Сбор вопросов глава Тюменской области начал 14 ноября.

Начало эфира запланировано на 17.00. При этом губернатор отметил, что авторы всех обращений получат ответ. Те вопросы, которые не попадут в прямой эфир, будут рассмотрены профильными ведомствами, и на них также поступит ответ.

Александр Моор попросил тюменцев отнестись с пониманием к тому, что лично ответить на каждый комментарий не сможет из-за плотного рабочего графика.

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Александр Моор проведет прямой эфир в "Одноклассниках"

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Теги: Александр Моор, прямой эфир, одноклассники



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Ранее 26.09.2018 11:59 Мск Тюменский губернатор зарегистрировался в "Одноклассниках"

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