Ученые связали риск развития шизофрении с месяцем рождения человека

Люди, в организме которых при рождении в крови содержится мало витамина D, впоследствии с более высокой вероятностью оказываются подвержены развитию шизофрении.

Это выяснили ученые из Квинслендского университета в Австралии и ряда научных организаций Дании. Исследование, в котором участвовали 2602 жителя Дании, опубликовано в журнале Scientific Reports, пишет "МК".

Как оказалось, люди, которым перед началом исследования была диагностирована шизофрения, чаще рождались весной или зимой - во время, когда новорожденные чаще страдают от недостатка витамина D.

Ранее российские медики назвали регионы с самым большим количеством шизофреников. Больше всего людей с диагнозом "шизофрения" проживают в Центральном федеральном округе.

На втором и третьем местах расположились Уральский и Сибирский округа. Меньше всего случаев заболеваемости зафиксировано на Северном Кавказе и в Южном Федеральном округе.