Губернатор Евгений Куйвашев продает книги, которые заставили его задуматься

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев решил продать несколько книг. Объявление губернатор разместил у себя в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Куйвашев уточнил, что литературу можно будет купить на традиционной благотворительной "Екатерининской ассамблее", которая пройдет сегодня вечером в Екатеринбурге. По его словам, это те книги, которые он прочитал сам и которые заставили его задуматься.

"Впереди новогодние праздники, будет время почитать", - отметил он.

Напомним, в прошлом году губернатор выставлял на продажу свой велосипед. В итоге его купили за 1,5 млн рублей.