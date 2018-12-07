Губернатор Евгений Куйвашев продает книги, которые заставили его задуматься
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев решил продать несколько книг. Объявление губернатор разместил у себя в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.
Куйвашев уточнил, что литературу можно будет купить на традиционной благотворительной "Екатерининской ассамблее", которая пройдет сегодня вечером в Екатеринбурге. По его словам, это те книги, которые он прочитал сам и которые заставили его задуматься.
"Впереди новогодние праздники, будет время почитать", - отметил он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня в Екатеринбурге пройдет традиционный благотворительный вечер «Екатерининская ассамблея». Его главная часть — аукцион, на котором известные люди Свердловской области выставляют на продажу те или иные вещи. Другие известные люди покупают эти вещи, а вся выручка идет в благотворительные фонды и медицинские организации для помощи детям. В прошлый раз собрали 23 млн рублей. Я долго думал, что выставить на торги в этот раз (в прошлом году выставлял свой велосипед). Решил, что это будут книги. Те книги, которые я сам прочитал, и которые заставили меня задуматься, вызвали эмоции. Я бы хотел поделиться этими эмоциями с кем-то еще. Вот эти книги: «Ёбург» Алексея Иванова — книга хоть и спорная, но поможет лучше понять Екатеринбург и наш регион. «Собачье сердце» Михаила Булгакова — в комментариях не нуждается, но перечитать всегда полезно. «Петровы в гриппе и вокруг него» — замечательный роман уральского писателя Алексея Сальникова. Если еще не читали, обязательно сделайте это. «Мотылек» Анри Шарьера — одна из моих любимых книг. Это автобиографический роман. Вроде бы — об аресте и побеге писателя из тюрьмы во Французской Гвиане. Но на самом деле, конечно, — о человеческом характере. «Камо грядеши» — классический роман Генриха Сенкевича о жизни первых христиан в Римской Империи. Надеюсь, покупатель найдется. А тем, кто не участвует в «Ассамблее», все равно рекомендую одну или несколько книг из этого списка. Впереди новогодние праздники, будет время почитать.
Напомним, в прошлом году губернатор выставлял на продажу свой велосипед. В итоге его купили за 1,5 млн рублей.