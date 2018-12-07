Ïëàìÿ è ë¸ä: â ñåòè ïîÿâèëñÿ ïåðâûé òèçåð ôèíàëüíîãî ñåçîíà "Èãðû ïðåñòîëîâ"
Òåëåêàíàë HBO îïóáëèêîâàë òèçåð íîâîãî ñåçîíà "Èãðû ïðåñòîëîâ". Ðàíåå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ïîñëåäíèå ñåðèè ïîïóëÿðíîãî øîó íà÷íóò âûõîäèòü ñ àïðåëÿ 2019 ãîäà.
Â òèçåðå ïåðñîíàæè íå ïîÿâëÿþòñÿ, òîëüêî ñèìâîëû èçâåñòíûõ äîìîâ Âåñòåðîñà: ëþòîâîëêà Ñòàðêîâ è äðàêîíà Òàðãàðèåíîâ ïîæèðàåò ëåäÿíîé òóìàí, à ëåâ Ëàííèñòåðîâ ïîãëîùåí ïëàìåíåì. Â òîì ìåñòå, ãäå ëåä è ïëàìÿ âñòðå÷àþòñÿ, çåìëÿ âçäûìàåòñÿ, îáðàçóÿ ãðàíèöó. Âîçìîæíî, ýòî íàìåê íà íîâûé ìèðîïîðÿäîê, êîòîðûé óñòàíîâèòñÿ âî âñåëåííîé ÈÏ ïîñëå ïîñëåäíåé áèòâû, â ïðèáëèæåíèè êîòîðîé óæå íèêòî íå ñîìíåâàåòñÿ.
Íà ñàìîì äåëå, ïîêà ïîêëîííèêàì ñîâåðøåííî íå íà ÷åì îñíîâûâàòü ñâîè ïðåäïîëîæåíèÿ îá èñõîäå ñàãè. Óòå÷åê, â îòëè÷èå îò ñèòóàöèè ñ ïðåäïîñëåäíèì ñåçîíîì, ïîêà íå áûëî, äà è âîîáùå ïîãîâàðèâàþò, ÷òî ñåðèàëó ñíÿëè íåñêîëüêî ñîâåðøåííî ðàçíûõ êîíöîâîê – òàê è èíòåðåñíåå, è áåçîïàñíåå. Àâòîðû ñåðèàëà è àêòåðû ãîâîðÿò, ÷òî çðèòåëåé ïîñëåäíèé ñåçîí "øîêèðóåò". Òàêæå åñòü íàìåêè íà áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñìåðòåé è íåîæèäàííûå ïîñòóïêè ãëàâíûõ ãåðîåâ. Íà ýòî, â ÷àñòíîñòè, íàìåêàëà Ýìèëèÿ Êëàðê, èñïîëíèòåëüíèöà ðîëè Äåéíåðèñ Òàðãàðèåí.