Ïëàìÿ è ë¸ä: â ñåòè ïîÿâèëñÿ ïåðâûé òèçåð ôèíàëüíîãî ñåçîíà "Èãðû ïðåñòîëîâ"

07 Äåêàáðÿ 2018
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Òåëåêàíàë HBO îïóáëèêîâàë òèçåð íîâîãî ñåçîíà "Èãðû ïðåñòîëîâ". Ðàíåå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ïîñëåäíèå ñåðèè ïîïóëÿðíîãî øîó íà÷íóò âûõîäèòü ñ àïðåëÿ 2019 ãîäà.

Â òèçåðå ïåðñîíàæè íå ïîÿâëÿþòñÿ, òîëüêî ñèìâîëû èçâåñòíûõ äîìîâ Âåñòåðîñà: ëþòîâîëêà Ñòàðêîâ è äðàêîíà Òàðãàðèåíîâ ïîæèðàåò ëåäÿíîé òóìàí, à ëåâ Ëàííèñòåðîâ ïîãëîùåí ïëàìåíåì. Â òîì ìåñòå, ãäå ëåä è ïëàìÿ âñòðå÷àþòñÿ, çåìëÿ âçäûìàåòñÿ, îáðàçóÿ ãðàíèöó. Âîçìîæíî, ýòî íàìåê íà íîâûé ìèðîïîðÿäîê, êîòîðûé óñòàíîâèòñÿ âî âñåëåííîé ÈÏ ïîñëå ïîñëåäíåé áèòâû, â ïðèáëèæåíèè êîòîðîé óæå íèêòî íå ñîìíåâàåòñÿ.

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