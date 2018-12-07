Бизнесмен из Нижневартовска незаконно получил из бюджета 300 тысяч

Бизнесмена из Нижневартовска судят за незаконное получение субсидии из местного бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

По версии следствия, в 2017 г. предприниматель решил похитить деньги из городского бюджета. Он изготовил фиктивные документы, согласно которым, у него возникли траты на аренду помещения. Бумаги он предоставил в мэрию для получения субсидии.

Ему выделили 300 тыс. руб., которые он присвоил. В ходе предварительного расследования бизнесмен частично возместил ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.