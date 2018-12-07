07 Декабря 2018
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Общество

Федор Смолов покорил Собчак

Ксения Собчак (37) пообщалась с футболистом "Локомотива" Федором Смоловым (28). Неизвестно, что привело телеведущую на тренировочную базу "Локо", но там ей явно понравилось. В Instagram журналистка опубликовала фото с Федором, в кадр попал снимок, висящий на стене: Путин вручает Смолову награду. "Я ,Смолов и Путин. Начала интересоваться футболом. Не к добру. Федор покорил меня тем, что собирается на выставку Куинджи в выходные. Думаю очередь туда теперь будет длиннее", - написала Ксения (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.).

Кстати, летом, во время неудачного выступления Смолова за сборную России в рамках Чемпионата мира по футболу, Собчак защищала Федора от травли в сети. "Я ненавижу, когда начинается травля. Когда от любви до ненависти один шаг. Не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом. Но и в футболе, и в жизни лучше быть ошибшимся игроком, чем удачливым болельщиком. Я думаю, для Федора Смолова этот чемпионат стал настоящим психологическим потрясением. Лучший игрок сборной на старте, все рекламные контракты и обложки его и вдруг весь чемпионат он себя не проявляет, и его ставят в запас. Если Черчесов выпустил его в важнейший матч в середине, стоит предположить, что на тренировках он продолжал показывать блестящие результаты, но такие битвы как вчера, это прежде всего битва воли, характера. Не все выдерживают. Но нетерпимость к чужой ошибке — самая неприятная черта человека. Давайте любить не только фаворитов нашей сборной, но и тех, кому сегодня нелегко".

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Федор Смолов покорил Собчак

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Теги: федор смолов, ксения собчак, выставка куинджи, локомотив



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