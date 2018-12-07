В Чусовом появятся два новых резидента ТОСЭР

В ТОСЭР Чусовой появятся два новых резидента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства территориального развития.

Соглашение заключено с двумя организациями - "Чусовские минеральные удобрения" и чусовская швейная фабрика "Перспектива". Первая компания планирует запустить производство сульфата аммония и хлористого калия. Будет создано 44 новых рабочих места. Производство будет размещено на промышленной площадке, ранее принадлежавшей Чусовскому металлургическому заводу. Швейная фабрика запустит новое швейное производство и создаст 90 новых рабочих мест. Сейчас обучение для дальнейшего трудоустройства проходят 46 женщин. Первый производственный поток будет запущен уже в декабре этого года.

Напомним, в Пермском крае в настоящий момент только один муниципалитет имеет статус территории опережающего развития. 23 марта прошлого года этот статус получил Чусовой. На сегодняшний день в Чусовом работают восемь резидентов. В рамках реализации инвестиционных проектов они создали 247 новых рабочих мест.

На последнем заседании депутаты Пермского края разрешили резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), создаваемых на территории моногородов Прикамья, получать земельные участки в аренду без проведения торгов.